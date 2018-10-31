В России произошел взрыв у здания ФСБ, есть жертва

31 октября 2018, 09:24

После взрыва возле здания ФСБ в Архангельске из ведомства эвакуировали людей, узнали журналисты.

В России в результате взрыва возле здания ФСБ погиб человек
В Архангельске в результате взрыва возле здания ФСБ погиб человек / Скриншот видео с youtube.com

В среду, 31 октября, в российском Архангельске прогремел взрыв возле здания управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области.

В результате взрыва у здания ФСБ погиб один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на данные экстренных служб.

По сведениям собеседника агентства, пострадавший в результате взрыва в Архангельске скончался при оказании помощи, он не был сотрудником управления ФСБ.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов сообщил, что место происшествия осматривают. "Сейчас ведутся необходимые работы тех, кто отвечает за оценку ситуации, за осмотр места происшествия, выработку первых действий… Произошло это считанные минуты назад, так скоропалительно делать какие-то выводы невозможно и недопустимо", — заявил чиновник.

Источник "Интерфакса" рассказал, что после взрыва из здания ФСБ эвакуировали всех сотрудников. "Предварительно, у входа в здание УФСБ в центре Архангельска раздался небольшой мощности хлопок не бытового характера", — добавил собеседник.

Ранее сообщалось, что в российском городе Югра вспыхнул масштабный пожар на нефтеперерабатывающей станции, горели резервуар с нефтью и административные здания, на которые перекинулся огонь.

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Россия ФСБ взрыв Архангельск
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