В Донецке прогремел взрыв в магазине, есть пострадавшие

21 сентября 2018, 18:54

Один из пострадавших был задержан по подозрению во взрыве.

  • Взрыв в Донецке dan-news.info
  • Взрыв в Донецке dan-news.info
  • Взрыв в Донецке dan-news.info
  • Взрыв в Донецке dan-news.info
  • Взрыв в Донецке dan-news.info
  • Взрыв в Донецке dan-news.info

В пятницу, 21 сентября, в Донецке в районе Текстильщика возле остановки "Шахта №19" прогремел взрыв в продуктовом магазине.

В результате инцидента пострадали два человека, сообщают СМИ боевиков.

В то же время сообщается о том, что один из пострадавших был задержан по подозрению во взрыве. Состояние второй пострадавшей стабильно среднее.

По предварительным данным, взорвалась граната.

Напомним, ранее стало известно о хаосе в "ДНР" после убийства Захарченко.

Кроме того, также сообщалось о серии взрывов в центре Донецка.

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Донецк взрыв пострадавшие
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