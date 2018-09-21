В Донецке прогремел взрыв в магазине, есть пострадавшие

Один из пострадавших был задержан по подозрению во взрыве.
В пятницу, 21 сентября, в Донецке в районе Текстильщика возле остановки "Шахта №19" прогремел взрыв в продуктовом магазине.
В результате инцидента пострадали два человека, сообщают СМИ боевиков.
В то же время сообщается о том, что один из пострадавших был задержан по подозрению во взрыве. Состояние второй пострадавшей стабильно среднее.
По предварительным данным, взорвалась граната.
Напомним, ранее стало известно о хаосе в "ДНР" после убийства Захарченко.
Кроме того, также сообщалось о серии взрывов в центре Донецка.