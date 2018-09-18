Украинские разведчики рассказали, какой хаос с потерями воцарился в "ДНР" после убийства Захарченко

Боевики ДНР / YouTube

Во временно захваченных боевиками районах Донетчины из-за обстрела своих позиций "1-го армейского корпуса ВС РФ" произошло "массовое побоище личного состава".

Соответствующее сообщение опубликовали представители Главного управления разведки украинского Минобороны. По их данным, в результате инцидента двое террористов погибли, а более десятка были тяжело ранены.

"В частности, 15 сентября в результате очередного обстрела собственных позиций одним из подразделений 1 АК ВС РФ между террористами произошла массовая драка, в результате которой два человека скончались от нанесенных побоев, более десяти получили тяжелые ранения и госпитализированы", − заявили представители ГУР.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новые потери понесли боевики из формирования "Оплот", близкого к недавно убитому в Донецке главарю "ДНР" Захарченко.