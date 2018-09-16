Вместо кормильцев - сардины: семьям уничтоженных террористов "ДНР" выдали наборы из украинских продуктов

Семьям "доблестных бойцов" марионеточной "республики" погибших кормильцев заменит набор продуктов / Reuters

После убийства главаря террористической организации "ДНР" Александра Захарченко и его охранника новый главарь террористов и его присные решили "поддержать" родственников погибших рядовых "солдато" организации.

Однако сделали они это по-своему криворуко и даже как-то цинично. Мало того, что "поддержать" решили продуктовыми наборами (купили за "гречку"), так и продуктовые наборы состояли... из товаров украинского производства, сообщил пользователь, пишущий под ником IgorGirkin (потому что маловероятно, что это сам террорист Гиркин) в Twitter.

"Командование ДНР/МММ передало продуктовые наборы семьям военнослужащих, которые погибли при исполнении… верес?" – говорится в подписи к фото. И действительно, на фотографии можно увидеть содержимое набора, часть продуктов из которого украинского производства, в частности, консервированные фасоль и сардины.

И действительно, украинские продукты / скриншот из соцсетей

Пользователи сети считают, что такое совпадение не случайно. Кое-кто предположил, что это продукты из помощи Ахметова, другие - что "власти" просто отняли продукты у Красного креста.

Ранее мы сообщали, что коэффициент сокращения населения в марионеточной "республике" "ДНР" составляет минус 11, в то время как худший показатель мира зафиксирован в Болгарии - минус 5,7.