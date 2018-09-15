Ликвидация Захарченко: в "ДНР" заговорили о руке "западных спецслужб"

Денис Пушилин / Reuters

Ликвидация главаря "ДНР" Александра Захарченко была совершена при содействии западных спецслужб, заявил назначенный врио "главы республики" Денис Пушилин.

По его словам, боевики задержали подозреваемого в убийстве Захарченко: "Есть понимание, кто это сделал. Один человек задержан, который дал полную раскладку, показания".

Он также утверждает, что взрыв устроили при участии департамента контрразведки Службы безопасности Украины, сообщают ресурсы боевиков.

Читайте такжеКак в "ДНР" за 11 минут произошел переворот

Кроме того, Пушилин добавил, что якобы были "выявлены высокие технологии, не применяемые ранее СБУ", это и наталкивает на мысль о причастности Запада.

Напомним, главарь "ДНР" Александр Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.