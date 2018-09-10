Убийство Захарченко. В "ДНР" россияне разогнали охрану и спецназ мертвого главаря

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В группировке боевиков "ДНР" в кратчайшее время были расформированы "элитные" подразделения охраны и спецназа, которые непосредственно подчинялись убитому 31 августа Александру Захарченко.

Такую информацию на брифинге озвучил представитель Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк. По его данными, всех боевиков из расформированных подразделений перевели на службу в "Первый армейский корпус".

Кроме того, по данным Гуцуляка, прибывшие российские кураторы во время проверок установили, что отдельные командиры боевиков скрывают потери − для того, чтобы избежать наказания за "самоволку".

"Комиссиями кураторов выяснено, что по линии дежурных служб предоставлялась ложная информация об отсутствующих из состава российско-оккупационных войск, в т.ч. в составе целых подразделений, которые якобы выполняли боевые задачи на труднодоступных передовых позициях, поэтому с ними не было связи", − подытожил спикер Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что новым главарем "ДНР" вместо убитого Захарченко был избран Денис Пушилин.