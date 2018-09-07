Убийство Захарченко. В украинской разведке объяснили, почему ФСБ ликвидировала главаря "ДНР"

Могилу Захарченко украсил вот такой крест / росСМИ

Россияне проводят "зачистку" в группировках боевиков "Л/ДНР" все тех, кто мог бы свидетелями агрессии РФ против Украины в международных судах и трибуналах.

С таким заявлением в эфире "5 канала" выступил представитель Главного управления разведки украинского Минобороны Вадим Скибицкий. Он заявил, что ликвидация Захарченко − событие, в принципе, спрогнозированное, поскольку тот оставался единственным живым одиозным лидером "ДНР".

"Действительно, по данным военной разведки Украины, за уничтожением Захарченко стоит ФСБ. Понятно, что они же будут пытаться обвинить украинскую сторону в проведении, как они называют террористического акта, для того, чтобы потом выдвигать нам какие-то обвинения. Но есть достоверная информация, что кафе "Сепар" длинный период времени было под непосредственным контролем ФСБ. Кроме того, по нашим данным, этот ресторан был полностью оборудован в оперативном плане. Там можно было снимать и видео, и аудиоинформацию. И ФСБ России знали все мероприятия, проводимые Захарченко в кафе", − сказал Скибицкий.

Также, по его мнению, сотрудники СБУ никак не могли провести диверсию и заложить взрывное устройство в кафе "Сепар", поскольку, "во-первых, чужим и со стороны туда ходу не было, а во-вторых, отметил он особо, ФСБ контролировала все и вся вокруг покойного Захарченко, так что и завербовать кого-то в его окружении было делом почти невозможным".

Захарченко погиб при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка вечером 31 августа. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

По информации "МК", бомбу заложили в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.