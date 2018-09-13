Журналист прокомментировал шокирующие данные по сокращению населения в "ДНР"

"ДНР" / Reuters

Коэффициент сокращения населения в самопровозглашенной "ДНР" составляет минус 11, в то время как худший показатель мира зафиксирован в Болгарии - минус 5,7.

"Таким образом, демографические показатели на территории, подконтрольной боевикам ДНР, в два раза хуже, чем у самой вымирающей страны мира. Впрочем, есть еще ЛНР. Они не публикуют этих данных, но думаю, там еще печальнее", - написал журналист Денис Казанский в Facebook, комментируя данные "управления статистики ДНР".

Казанский отметил, что в Украине этот показатель составляет минус 3,9.

"Теперь понятно, от чего все эти годы так усердно освобождают Донбасс "освободители" - от людей", - заключил он.

facebook.com/denis.kazansky

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.