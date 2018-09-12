Убийство Захарченко: в "ДНР" объявили в розыск еще одного мужчину, опубликовано фото

В "ДНР" по делу о ликвидации Александра Захарченко объявили в розыск еще одного мужчину / ДАН

На захваченной части Донецкой области — в самопровозглашенной "ДНР" — "правоохранители" объявили в розыск еще одного мужчину по делу об уничтожении главаря "республики" Александра Захарченко.

Так называемое "министерство внутренних дел" псевдореспублики разыскивает человека, посетившего в Донецке кафе "Сепар" незадолго до взрыва, говорится на одном из сайтов, подконтрольном боевикам.

"В кафе 31 августа 2018 года находился гражданин, фотографию которого в данный момент вы видите. Просьба указанному лицу и гражданам, располагающим какой-либо информацией о произошедшем, незамедлительно обратиться в ближайший отдел "полиции", — отметили в "ведомстве".

В "ДНР" по делу о ликвидации Александра Захарченко объявили в розыск еще одного мужчину / Скриншот с dan-news.info

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Его похоронили на кладбище "Донецкое море". Позже "МВД ДНР" объявило в розыск двух мужчин, подозреваемых в причастности к взрыву.

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.