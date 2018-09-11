"Как бездомный": журналист показал фото могилы Захарченко

Александра Захарченко похоронили на отшибе кладбища, отметил журналист / twitter.com/den_kazansky

Журналист и блогер Денис Казанский сообщил, что в захваченном Донецке убитого главаря самопровозглашенной "ДНР" Александра Захарченко похоронили на отшибе кладбища.

В таких местах обычно хоронят бездомных, написал журналист в своем Twitter-аккаунте и показал фото могилы.

"Могила Захарченко. Что-то его совсем на отшибе каком-то похоронили…", — написал Казанский.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Собак с людьми не хоронят", — поделился мнением Дуже злий укроп. "Это пока на отшибе, а через месяц ватаны займут вакантные позиции", — считает Eric Hurtmann. "Оставили место для его команды", — написала NormaJ.

Александра Захарченко похоронили на отшибе кладбища, отметил журналист / twitter.com/den_kazansky

Напомним, 31 августа в захваченном Донецке в кафе "Сепар" прогремел взрыв. СМИ сообщили, что Александр Захарченко получил смертельное ранение и умер в больнице. Его похоронили на кладбище "Донецкое море".

Глава СБУ Василий Грицак назвал две версии причин убийства лидера "ДНР" — методическая зачистка тех, кто в 2014-м содействовал введению российских террористических войск на Донбасс и разборки на коммерческой основе.