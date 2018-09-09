СМИ сообщили о серии взрывов в центре Донецка

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В центре Донецка около "МВД ДНР" на площади Дзержинского прогремел взрыв.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.

В то же время портал "Рамблер/Новости" со ссылкой на Telegram-канал dnr_live сообщил о трех взрывах.

Подробности инцидента выясняются.

Напомним, 31 августа при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка погиб главарь "ДНР" Александр Захарченко. Как сообщили в "ДНР", вместе с ним погиб еще один человек и пострадали девять.

Издание "Коммерсант" сообщало, что взрывное устройство находилось в торшере или люстре в кафе. Его привели в действие телефонным звонком. По информации "МК", бомбу заложили в вывеску с названием кафе "Сепар" снаружи здания, а именно в фигурку Чебурашки в камуфляже.

Спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что за убийством Захарченко стоит "киевский режим". Глава СБУ Василий Грицак отверг обвинения в причастности к покушению и заявил, что рассматривает две версии - "зачистка тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели" или "разборки на коммерческой основе".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия.