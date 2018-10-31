В России вспыхнула большая нефтебаза - фото и видео

31 октября 2018, 00:45

Площадь пожара составила более 1000 кв.м.

В российской Югре полыхает нефтебаза
В российской Югре полыхает нефтебаза / Соцсети

В российском городе Югра вспыхнул масштабный пожар на местной нефтеперерабатывающей станции; площадь горения составляет более тысячи квадратных метров, горят резервуар с нефтью и административные здания, на которые перекинулся огонь.

Пожар начался на центральном пункте сбора нефти - один из резервуаров, на котором проводились плановые ремонтные работы, разгерметизировался и загорелся. На место ЧП прибыли пожарные, они защищают от стихии отдельно стоящие резервуары и административно-производственные здания, сообщают в МЧС России.

"В ликвидации пожара задействовано 93 человека и 32 единицы специальной техники. Проводимые действия позволяют не допустить увеличения площади пожара, на данный момент горение происходит на 1 тысяче квадратных метров. Работа по устранению последствий происшествия продолжается", сказано в сообщении.

Читайте такжеВ Киеве горело СТО, повреждены семь машин: опубликованы фото и видео"На данный момент пострадавших трое: один человек обратился за медицинской помощью, его состояние удовлетворительное, еще два "тяжелых" пациента транспортируются в окружную больницу Нижневартовска", - заявил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский.

Напомним, вечером 19 октября стало известно, что на российском заводе "Авангард" по производству пиротехники в деревне Малые Колпаны Ленинградской области произошел мощный взрыв. В результате взрыва здание предприятия частично разрушилось, образовался завал. В происшествии погибло четыре человека.

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