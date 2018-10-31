"Бомбу принес 17-летний": взрыв в здании ФСБ в Архангельске признали терактом

В Архангельске взрыв в здании ФСБ признали терактом / 29.ru

В российском Архангельске взрыв прогремел в тамбуре (проходное пространство между дверями) здания управления Федеральной службы безопасности.

Взрыв в ФСБ является терактом, говорится на сайте Следственного комитета РФ.

В ведомстве отметили, что, по предварительным данным, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство.

По факту случившегося начато уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 (террористический акт) и ч. 1 ст. 222 (незаконное ношение боеприпасов) уголовного кодекса России.

Ранее стало известно, что 31 октября в Архангельске прогремел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области, погиб один человек, а три — пострадали. СМИ писали, что пострадали сотрудник и сотрудница ФСБ.