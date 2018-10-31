Стали известны подробности смертельного взрыва у здания ФСБ в Архангельске

В Архангельске в результате взрыва у ФСБ пострадали три человека / 29.ru

В российском Архангельске в результате смертельного взрыва возле здания управления Федеральной службы безопасности по Архангельской области пострадали три человека.

Пострадавшие вследствие взрыва у ФСБ доставлены в медучреждения, приводит сайт правительства Архангельской области сведения губернатора Игоря Орлова.

По данным Telegram-канала Mash, при взрыве в Архангельске пострадали сотрудник и сотрудница ФСБ. "Мужчина с осколочными ранениями — в реанимации, женщину сейчас осматривают", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что 31 октября в Архангельске прогремел взрыв возле здания управления ФСБ по Архангельской области, погиб один человек. СМИ писали, что погибший не является сотрудником ведомства.