В России ФСБ и ЦПЭ МВД составили "черные списки" музыкантов

ФСБ называют одной из сил, ответственный за "чистку" исполнителей музыки / "Прямий"

По всей России прокатился вал отмены концертов популярных молодежных музыкальных групп и исполнителей всевозможных направлений. В ряды тех, чьи концерты срывают и отменяют, попали Элджей, Хаски, IC3PEAK, "Френдзона" и другие.

От отмены концертов пострадали уже Нижний Новгород, Саратов, Волгоград, Иваново, Ярославль, пишет Znak.com. По большей части концерты срываются из-за отказа площадок - а те, в свою очередь, жалуются на давление правоохранительных органов.

"ФСБ и Центр по противодействию экстремизму при МВД составили неформальный список музыкантов, чьи концерты "нежелательны", а тексты песен нужно проверить на экстремизм", – сообщают два источника портала.

Считается, что именно эти два ведомства стоят на массовой отменой концертов в разных регионах России. ФСБ и ЦПЭ МВД проявили неожиданный и более, чем пристальный интерес к музыкантам после терактов в Архангельске и Керчи. Сейчас ведомства активно проверяют подростков, которые состоят в сообществах левого и анархического толка, а также посвященных стрельбе в американской школе "Колумбайн" и другим трагическим событиям. Ведомства устанавливают личности этих подростков, изучают их интересы и музыку.

"По итогам анализа совпадения таких треков на страницах агрессивных подростков левого, анархистского и агрессивного толка и был составлен неформальный список артистов, чьи песни подлежат проверке на экстремизм и чьи крупные концерты нежелательны", – резюмирует издание.

Ранее сообщалось, что днем 17 октября в Керчи в колледже произошел взрыв. В Следственном комитете России сообщили, что взорвалась бомба, начиненная металлическими предметами. Подозреваемый в нападении — студент Владислав Росляков — покончил с собой, его нашли мертвым. В результате атаки погиб 21 человек.

Позже — утром 31 октября — в Архангельске прогремел взрыв в здании управления ФСБ по Архангельской области, погиб один человек, а три — пострадали. По предварительным данным, в результате взрыва погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. СМИ писали, что теракт устроил студент местного политехнического колледжа Михаил.