В России столкнулись теплоходы, опубликованы фото

В РФ серьезный инцидент произошел на реке в пятницу поздно вечером.
В Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) на реке Лена столкнулись два грузовых теплохода, которые перевозили автомобили, пострадал один человек.
Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 27 сентября, поздно вечером, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
По его данным, на левом берегу Лены столкнулись теплоходы СПН-865 и СПН-858.
"Теплоход СПН-858 получил повреждения носовой части… выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.
Фото, на которых запечатлены последствия столкновения теплоходов в России
Напомним, 25 сентября в норвежском порту загорелся и пошел ко дну российский траулер Бухта Наездник. СМИ писали, что судно зашло в порт для проведения планового ремонта и смены экипажа, но что-то пошло не так во время сварочных работ.