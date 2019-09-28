В России столкнулись теплоходы, опубликованы фото

В Якутии на реке Лена столкнулись грузовые теплоходы / vssut.sledcom.ru

В Российской Федерации в Республике Саха (Якутия) на реке Лена столкнулись два грузовых теплохода, которые перевозили автомобили, пострадал один человек.

Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 27 сентября, поздно вечером, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.

По его данным, на левом берегу Лены столкнулись теплоходы СПН-865 и СПН-858.

"Теплоход СПН-858 получил повреждения носовой части… выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - отметили в ведомстве.

Фото, на которых запечатлены последствия столкновения теплоходов в России

Напомним, 25 сентября в норвежском порту загорелся и пошел ко дну российский траулер Бухта Наездник. СМИ писали, что судно зашло в порт для проведения планового ремонта и смены экипажа, но что-то пошло не так во время сварочных работ.