В норвежском порту загорелся и пошел ко дну российский траулер

В порту Норвегии затонул российский траулер / www.nrk.no

В Норвегии в порту города Тромсе загорелся и затонул российский траулер Бухта Наездник.

Огонь охватил судно около 11 утра 25 сентября, пожарные эвакуировали не только 30 членов экипажа, но и жителей близстоящих зданий, так как была вероятность взрыва корабля, сообщает NRK.

Траулер зашел в порт для планового ремонта и смены экипажа, но во время сварочных работ что-то пошло не так.

Как сообщили в МИД РФ, пострадавших среди членов экипажа нет.

Ранее у берегов Африки затонул украинский траулер.