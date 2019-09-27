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В норвежском порту загорелся и пошел ко дну российский траулер

27 сентября 2019, 02:41

На бору корабля пребывали 30 членов экипажа.

В порту Норвегии затонул российский траулер / www.nrk.no

В Норвегии в порту города Тромсе загорелся и затонул российский траулер Бухта Наездник.

Огонь охватил судно около 11 утра 25 сентября, пожарные эвакуировали не только 30 членов экипажа, но и жителей близстоящих зданий, так как была вероятность взрыва корабля, сообщает NRK.

Траулер зашел в порт для планового ремонта и смены экипажа, но во время сварочных работ что-то пошло не так.

Как сообщили в МИД РФ, пострадавших среди членов экипажа нет.

Ранее у берегов Африки затонул украинский траулер.

Россия утонул Траулер Норвегия
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