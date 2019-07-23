Горел три дня: у берегов Африки затонул украинский траулер

Пожар на судне вспыхнул 19 июля / vitpat68

Украинский траулер Иван Голубец, на котором несколько дней бушевал пожар, затонул ночью 22 июля возле мавританского порта Нуадибу.

Судно лежит на океанском шельфе у побережья Мавритании на глубине 35 метров, пишет Думская. Достоверно известно о гибели двоих моряков.

Напомним, пожар на судне вспыхнул 19 июля. В Сети публиковали фото пылающего корабля. На борту были граждане Украины и России – всего 90 человек. Экипаж эвакуировал траулер "Маршал Крылов", после чего горящее судно взяли на буксир.

Отметим, что на сегодня в государственной собственности Украины находится всего четыре океанских судна: Капитан Русак, Иван Голубец, Алексей Слободчиков и Профессор Михаил Александров.