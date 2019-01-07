Утонувший близ Турции корабль мог везти уголь из ОРДЛО - чиновники

корабль Volgo-Balt 214 / marinetraffic.com

Грузовое судно Volgo-Balt 214, затонувшее в Черном море, могло использоваться для перевозке угля, добытого на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее сообщение опубликовали в Facebook чиновники Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.По данным чиновников, судно перевозило уголь из порта Азов (Россия) в порт Самсун (Турция).

"Этот российский порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран", - отметили они.

Кроме того, в МинВОТ уточнили, что до лета минувшего года корабль Volgo-Balt 214 ходил под флагом России.



Напомним, корабль Volgo-Balt 214 затонул у берегов Турции. Позднее в МИД назвали причину этого кораблекрушения.