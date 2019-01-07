"Крымское проклятие": стали известны неожиданные подробности о затонувшем судне с украинцами

Потерпевший крушение у берегов Турции сухогруз Volgo Balt 214 ранее неоднократно заходило в порты оккупированного Крыма.

Как сообщил главный редактор портала Black Sea News Андрей Клименко в Facebook, судно Volgo Balt 214 являлось фигурантом так называемого "Крымского черного списка", так как заходило в оккупированные Керчь и Феодосию в 2014/15 годах.

Он подчеркнул, что на борту было 3 тысячи тонн угля. Судно разломилось пополам в 77 милях к северу от Самсуна. Турецкая береговая охрана спасла пострадавших и подняла погибших с помощью вертолетов.

По его словам, капитан и старший помощник были из Азербайджана, спастись им не удалось.

Он добавил, что судно Volgo Balt 214 класса "река-море" было построено 40 лет назад. Оно принадлежало турецкой фирме Orbital ship management Co.

Напомним, ранее в МИД назвали причину крушения судна с украинцами у берегов Турции.