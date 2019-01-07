Разломалось и затонуло: в МИД назвали причину крушения судна с украинцами у берегов Турции

7 января 2019, 16:57

Судно шло под флагом Панамы.

Украинцы попали в кораблекрушение / Скриншот

В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о причинах кораблекрушения у берегов Турции, в результате которого погибли четверо украинцев.

По словам начальника Управления департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василия Кирилича, грузовое судно у берегов Турции затонуло из-за удара волны.

"В территориальных водах Турции потерпело крушение грузовое судно, которое ходило под флагом Панамы. В результате удара волны судно не выдержало, разломалось и начало тонуть. Команда дала береговой охране сигнал о спасении", – отметил Кирилич в комментарии каналу 112 Украина.

Напомним, ранее стали известны имена украинцев, попавших в кораблекрушение у берегов Турции.

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Украина Турция моряки кораблекрушение Василий Кирилич
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