Стали известны имена украинцев, попавших в кораблекрушение у берегов Турции

У берегов Турции затонуло судно Волго-Балт-214 / fleetphoto.ru

Из 13 членов экипажа судна Волго-Балт-214, потерпевшего катастрофу у берегов Турции, 11 были украинцами, еще двое – гражданами Азербайджана.

Турецкие СМИ опубликовали фото "Судовой роли", где перечислены имена и фамилии членов экипажа судна.

Среди них граждане Украины:

Бондик Руслан

Вязовский Ростислав

Шевчук Станислав

Крепец Дмитрий

Овдиенко Владимир

Мильниченко Павел

Геращенко Олег

Ильченко Евгений

Яценко Евгений

Скачко Денис

Будко Татьяна.

Напомним, по словам посла Украины в Турции Андрея Сибиги, в результате кораблекрушения погибли 4 граждан Украины.