Стали известны имена украинцев, попавших в кораблекрушение у берегов Турции

Названы фамилии членов экипажа судна Волго-Балт-214.
Из 13 членов экипажа судна Волго-Балт-214, потерпевшего катастрофу у берегов Турции, 11 были украинцами, еще двое – гражданами Азербайджана.
Турецкие СМИ опубликовали фото "Судовой роли", где перечислены имена и фамилии членов экипажа судна.
Среди них граждане Украины:
Бондик Руслан
Вязовский Ростислав
Шевчук Станислав
Крепец Дмитрий
Овдиенко Владимир
Мильниченко Павел
Геращенко Олег
Ильченко Евгений
Яценко Евгений
Скачко Денис
Будко Татьяна.
Напомним, по словам посла Украины в Турции Андрея Сибиги, в результате кораблекрушения погибли 4 граждан Украины.