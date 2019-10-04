В ЕС назвали дату новых газовых переговоров

ГТС / Reuters

Вопрос транзита газа через украинскую территорию еще не решен. Стороны намерены снова собраться на переговоры в конце текущего месяца.

По словам еврокомиссара по Энергосоюзу Мароша Шефчовича, встреча представителей Украины, Российской Федерации и Европ пройдет 28 октября.

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций с Россией и Украиной 28 октября на основе достигнутого ранее в этом месяце прогресса", - написал Шефчович в своем Twitter-аккаунте.

При этом дипломат отметил, что консультации пройдут на основе договоренностей в текущем месяце. Также он порадовался согласованию даты переговоров.

Glad to host the next round of #TrilateralGasTalks with #Russia and #Ukraine on 28 Oct., building on the progress achieved earlier this month ? https://t.co/iZLgBp8v0r. pic.twitter.com/QBYUyWe8VB — Maroš Šefčovič?? (@MarosSefcovic) October 4, 2019

Напомним, что ранее глава РФ Владимир Путин заявил о готовности подписать с Украиной контракт по газу, если та до конца года имплементирует европейское законодательство