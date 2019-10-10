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На Кубе избран новый президент

10 октября 2019, 21:44

Всего на высший пост республики претендовали 17 человек.

Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы / Фото: REUTERS

Первым президентом Кубы в новое время избран председатель Государственного совета Мигель Диас-Канель.

Как сообщает РИА Новости, должность вице-президента занял Сальвадор Вальдес.

Уточняется, что всего на высший пост республики претендовали 17 человек.

Должность президента была утверждена на Кубе в феврале после референдума о новой конституции страны. Тогда изменения в основном законе республики поддержали 73 процента граждан. С 1976 по 2019 годы Кубу возглавлял Председатель Госсовета, неформально именуемый президентом. А уже первым формально законным главой государства избран именно Диас-Канель.

Согласно законодательству, президент Кубы может занимать должность не более двух сроков, каждый из которых ограничен пятью годами. Основной политсилой страны остается Коммунистическая партия.

Напомним, первый президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни в больнице в Московской области, сообщила его дочь Марианна Мешкова.

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