Умер бывший глава Крыма Юрий Мешков

Умер Юрий Мешков / МК

Первый президент Крыма Юрий Мешков умер на 74-м году жизни в больнице в Московской области, сообщила его дочь Марианна Мешкова.

Отметим, Мешков был президентом Республики Крым с 4 февраля 1994 года по 17 марта 1995 года, после чего эта должность была упразднена Верховной радой Украины.

Отметим, ранее СМИ сообщили, что экс-президент Крыма Юрий Мешков 1 сентября перенес инсульт и был введен в состояние искусственной комы.

"У него был инсульт. Сейчас он находится в Турции. Его ввели в искусственную кому. Сегодня в 11:00 по Московскому времени его должны начать из нее выводить. А как дальше будет – посмотрим", – сказал 2 сентября пророссийский общественный активист в Крыму Сергей Акимов.

РосСМИ пишут, что до этого бывший и единственный лидер полуострова поехал отдыхать вместе с женой в Турцию, однако внезапно ему стало плохо. Его дочь рассказала, что отец повздорил с сотрудниками отеля из-за номера.

Юрий Мешков и Крым

В первой половине 1990-ых годов Юрий Мешков возглавлял в Крыму Республиканское движение Крыма и Блок "Россия", которые выступали за независимость полуострова от Украины и последующее его присоединение к России.

В 1994 году был избран первым и последним президентом Крыма.

Вследствие раскола в блоке "Россия" и действий украинских властей Мешков был вынужден эмигрировать в Россию, где проживал до аннексии полуострова.

Напомним, в субботу, 28 сентября, на 86-м году жизни скончался художественный руководитель московского театра Ленком, легендарный режиссер, народный артист Советского Союза Марк Захаров. Причиной смерти знаменитого режиссёра стало повторное воспаление лёгких.

"Страшная катастрофа... В больнице в результате повторного воспаления лёгких скончался Марк Анатольевич Захаров", — уточнил росСМИ Варшавер.