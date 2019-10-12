Дело Маркива: суд в Италии пояснил приговор осужденному к 24 годам тюрьмы бойцу НГУ

Виталий Маркив в суде / Олесь Городецький

В Италии суд присяжных города Павии опубликовал мотивационную часть приговора солдату Национальной гвардии Украины Виталию Маркиву, приговоренному к 24 годам тюрьмы.

По мнению присяжных, Маркив активно способствовал умышленному убийству иностранных журналистов на окраине оккупированного тогда боевиками Славянска, пишет Радио Свобода.

"В засаде против журналистов Маркив принимал активное участие", - говорится в итоговой части приговора.

Судьи пишут, что обвиняемый в тот день (24 мая 2014) на горе Карачун из своей боевой позиции видел керамическую фабрику Zeus Ceramica и имел хороший визуальный контроль железной дороги, у которой погибли итальянец-фотограф и россиянин Андрей Миронов.

Читайте такжеБорьба с РФ и дело Маркива: до чего договорились Зеленский и премьер Италии"Маркив, выполняя функцию руководителя на боевой позиции, даже при отсутствии всякого намерения вооруженной атаки со стороны противника, заподозрив передвижения журналистов по направлению поезда, начал действовать, "стреляя во все, что двигалось в радиусе двух километров", и похоже, это была обычная практика совместных военных действий Национальной гвардии и войска", - пишут присяжные в тексте-мотивации приговора.

В документе подчеркивается, что "сам обвиняемый подтвердил такую реконструкцию фактов, когда заявил, что даже при отсутствии фазы активного противостояния и людей в форме сепаратистов, было нормальным подозрительно наблюдать за гражданскими как вероятными противниками, ведь они могли предоставить полезную информацию сепаратистам".

Таким образом, говорится в документе, используя АК74 обвиняемый участвовал в первой стрельбе против журналистов у стены фабрики Zeus Ceramica.

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"Не сумев достичь цели (журналистов) с помощью автомата Калашникова, он продолжал их отслеживать через оптический прибор оружия с целью попасть по такси, чтобы помешать бегству, остановить и уничтожить субъектов (журналистов) в лесу, где они скрылись. Затем с помощью радиоустройства, которым владел Маркив, он сообщил армии координаты жертв, помогая направить огонь в их направлении. Вследствие тех выстрелов французский журналист Уильям Ругелон получил ранение в ногу, а для Роккелли и Миронова они стали смертельными", - так воссоздали ход событий присяжные судьи.

Читайте такжеСпасение рядового МаркиваСуд присяжных Павии решился утверждать, что "Маркив выполнял явно незаконный приказ, который нарушает положения IV Женевской конвенции 1950 по защите гражданских во время войны".

Как известно, Маркиву вынесли приговор за якобы причастность к гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли на Донбассе 5 лет назад.