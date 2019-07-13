Зеленский отреагировал на приговор Маркиву в Италии: дал поручение МИД и ГПУ

Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения Виталия Маркива в Украину / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на приговор, вынесенный судом в Италии бывшему заместителю командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого Виталию Маркиву.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину, говорится на сайте президента.

Также украинский лидер поручил дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим соотечественником.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств (МИД и Генпрокуратуры — Ред.) и приложить максимум усилий для выдачи Украине… Маркива", — сказал Зеленский.

Напомним, в Италии суд 12 июля приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для украинца наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.