Зеленский отреагировал на приговор Маркиву в Италии: дал поручение МИД и ГПУ

13 июля 2019, 07:25

Президент поручил дипломатам постоянно быть на связи c украинцем.

Виталий Маркив — Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения Виталия Маркива в Украину
Владимир Зеленский поручил МИД и ГПУ срочно заняться вопросом возвращения Виталия Маркива в Украину / president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский отреагировал на приговор, вынесенный судом в Италии бывшему заместителю командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого Виталию Маркиву.

Глава государства поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину, говорится на сайте президента.

Также украинский лидер поручил дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим соотечественником.

"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств (МИД и Генпрокуратуры — Ред.) и приложить максимум усилий для выдачи Украине… Маркива", — сказал Зеленский.

Напомним, в Италии суд 12 июля приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для украинца наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.

Виталий Маркив: кто он и за что его осудили

заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.

Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года.  Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области.

По утверждению стороны обвинения,  Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск.

По версии итальянских следователей, Маркив, находясь на горе Карачун, передал ВСУ информацию о пребывании Рокелли и Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела на территории, которая тогда контролировалась боевиками. Единственный уцелевший журналист Уильям Рогелон стал ключевым свидетелем по делу.

В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.

12 июля Виталий Маркив был осужден судом Италии на 24 года лишения свободы

Стоит отметить, что это больший срок, чем просил прокурор - он требовал 17 лет заключения для атошника.

В последнем слове Маркив пообещал "и дальше защищать Украину".

Суд огласил решение без мотивировочной части. Кроме того, Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.

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