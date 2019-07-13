Зеленский отреагировал на приговор Маркиву в Италии: дал поручение МИД и ГПУ

Президент поручил дипломатам постоянно быть на связи c украинцем.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на приговор, вынесенный судом в Италии бывшему заместителю командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Сергея Кульчицкого Виталию Маркиву.
Глава государства поручил Министерству иностранных дел и Генпрокуратуре срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину, говорится на сайте президента.
Также украинский лидер поручил дипломатам в Италии постоянно быть на связи с нашим соотечественником.
"Прошу забыть о политических разногласиях между новой властью и неизмененными руководителями этих ведомств (МИД и Генпрокуратуры — Ред.) и приложить максимум усилий для выдачи Украине… Маркива", — сказал Зеленский.
Напомним, в Италии суд 12 июля приговорил Виталия Маркива к 24 годам заключения, несмотря на то, что прокурор просил для украинца наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет.
Виталий Маркив: кто он и за что его осудили
заместитель командира взвода 1-го батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого Виталий Маркив был задержан итальянскими правоохранителями в городе Болонья в середине лета 2017 года.
Суд по делу 29-летнего украинского нацгвардейца стартовал в итальянском городе Павия 6 июля 2018 года. Сторона обвинения утверждала, что именно Маркив причастен к убийству фоторепортера Андреа Роккелли, его переводчика Андрея Миронова, которое произошло 24 мая 2014 года неподалеку от города Славянск Донецкой области.
По утверждению стороны обвинения, Андреа Роккелли и его напарник россиянин Андрей Миронов погибли в результате выстрелов со стороны горы Карачун, места дислокации украинских войск.
По версии итальянских следователей, Маркив, находясь на горе Карачун, передал ВСУ информацию о пребывании Рокелли и Миронова, которые погибли в результате минометного обстрела на территории, которая тогда контролировалась боевиками. Единственный уцелевший журналист Уильям Рогелон стал ключевым свидетелем по делу.
В то же время в Генпрокуратуре Украины заявляли, что, по данным украинского следствия, гибель двух журналистов произошла вследствие артобстрела со стороны российско-террористических войск.
12 июля Виталий Маркив был осужден судом Италии на 24 года лишения свободы.
Стоит отметить, что это больший срок, чем просил прокурор - он требовал 17 лет заключения для атошника.
В последнем слове Маркив пообещал "и дальше защищать Украину".
Суд огласил решение без мотивировочной части. Кроме того, Маркива обязали выплатить компенсацию семье погибшего.