Снежный апокалипсис: в Европе непогода унесла первые жизни

Снегопад в Европе / zdf.de

Аномальные снегопады в Европе уже натворили немало бед. Под удар стихии попали Великобритания, Австрия, Франция и Словения.

По данным ТСН, Австрии один человек погиб и еще двое получили травмы в результате непогоды. Так, к югу от австрийского Зальцбурга оползни снесли два дома, в которых находились две женщины. Пострадавших срочно госпитализировали в больницу. При этом еще один оползень произошел в Бад-Клайнкирхейме. Жертвой стихии стал 80-летний мужчина.

Кроме того, из-за снега закрыли дороги и автострады. В некоторых регионах высота снежного покрова достигала до 70 см, а на высокогорьях - до метра.

Во Франции из-за мокрого снега обесточены около 300 000 домов, а также временно приостановили движение некоторых поездов.

Северную часть Словении также накрыла снежная буря. На дороги вывели спецтехнику, а службу безопасности дорожного движения и полицию перевели в усиленный режим работы.

Напомним, что синоптик Наталья Диденко подтвердила, что уже завтра по всей территории страны ожидается похолодание, кроме Запада, Одесской области и Крыма.