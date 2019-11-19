Мороз до -10 и сильный ветер: погода в Украине взяла курс на зиму

Прогноз погоды предупреждает о морозе и сильном ветре / Фото goodfon.ru

Синоптик Наталья Диденко подтвердила прогнозы своих коллег о том, что погода в Украине берет курс на зиму - уже завтра по всей территории страны, кроме Запада, Одесской области и Крыма, ожидается похолодание.

В среду, 20 ноября, в западных областях, на Одесчине и в Крыму дневная температура воздуха составит +10...+ 15 градусов, на остальной территории - столбики термометров поднимутся до +2... +8 градусов максимально.

Осадки синоптик не прогнозирует. Однако, наступает тяжелый облачный и влажный период с туманами, дождем и пронизывающим холодом, предупредила Диденко. По ее словам, восточный ветер начнет разгоняться до штормовых порывов.

Погода в Киеве 20 ноября будет облачной, с туманами и моросью. Ветер восточного направления усилится в дневные часы и вечером. Температура воздуха в столице едва ли достигнет +4...+5 градусов.

Далее холод будет усиливаться, с четверга на Востоке и в большинстве центральных областей ночью ожидается -4...-10 градусов.

Фото facebook.com/tala.didenko

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на неделю с 18 по 22 ноября.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.