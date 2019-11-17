Зима совсем близко: синоптик дал прогноз погоды на неделю

Синоптик обещает морозные ночи и небольшые "минусы" днем. / Фото ru.best-wallpaper.net

Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на неделю с 18 по 22 ноября. Судя по всему, в Украину идет похолодание – уже с понедельника украинцы, по крайней мере ночью, почувствуют приближение зимы.

Прогноз погоды на 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, погода в Украине будет облачной. На Западе температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем прогреется до +10… +13. В восточных областях ночью ожидаются заморозки: до -3 градусов, а днем потеплеет до +9. В центре ночью столбик термометра опустится до +5, зато днем ожидается до +8. На юге ночью градусники покажут +2… +6 градусов, днем – до +13.

Погода в Киеве в первый рабочий день недели будет сухой, ночью похолодает до +1… +3, днем ожидается +5… +7.

Прогноз погоды на 18 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 19 ноября

Во вторник, 19 ноября в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях сохранится теплая погода: ночью +5… +7, днем +11… +14 градусов. В восточных областях ночью будет прохладно – столбики термометров опустятся до -4 градусов, зато днем воздух прогреется до +7. В центре +1... +3, днем - до +9. На юге тоже станет холоднее: ночью +2… +5, днем +8… +12.

Погода в Киеве во вторник будет облачной, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается 0… +2, днем +7…+9.

Прогноз погоды на 19 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 20 ноября

В среду, 20 ноября, тенденция к похолоданию сохранится. В западных областях ночью столбик термометра опустится до +5 градусов, днем ожидается +9… +13. Синоптик не обещает существенных осадков. В восточных областях ночью похолодает до -4, днем потеплеет +2… +4. В центре ночью ожидается +1... +4, днем столбики термометров поднимутся до +8. На юге ночью ожидается +2… +5, днем +4… +10.

Погода в Киеве в среду будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается 2-4 градуса тепла, ночью - 4-8 со знаком "плюс".

Прогноз погоды на 20 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 21 ноября

В четверг, 21 ноября, погода в Украине начнет портиться. В западных областях ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит +4… +6, днем +8… +10. В других регионах Украины осадков пока что не будет. В восточных областях ночью будет морозно. Столбики термометров опустятся до -6… -8, днем воздух прогреется до +3 градусов. В центре также ночью ожидается минусовая температура – до -2, днем +2... +5. В южных областях ночью столбик термометра опустится до +1 градуса, днем потеплеет до +6.

Погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Ночью – коло нуля, днем +2…+4

Прогноз погоды на 21 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, похолодает еще больше, но будет сухо. Из-за облаков периодически будет выглядывать солнце. На западе ночью ожидается от 0 до -2, днем +3…+5. Теплее всего будет в Ужгороде – там воздух прогреется до +10…+12 градусов. В центральных областях ночью -4…-6, днем - около нуля. В южных областях ночью также морозно 0…-2, днем +1…+4. На Востоке в пятницу будет холоднее всего. Ночью столбики термометров опустятся до -6…-8, днем будет около нуля.

Погода в Киеве в пятницу будет сухой, ночью подморозит до -4…-6, днем – около нуля.

Прогноз погоды на 22 ноября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.