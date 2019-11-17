  1. Главная
  3. Синоптик

Зима совсем близко: синоптик дал прогноз погоды на неделю

17 ноября 2019, 14:59

Погода в Украине начнет портиться в четверг, 21 ноября.

погода, осень, мороз
Синоптик обещает морозные ночи и небольшые "минусы" днем. / Фото ru.best-wallpaper.net

Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на неделю с 18 по 22 ноября. Судя по всему, в Украину идет похолодание – уже с понедельника украинцы, по крайней мере ночью, почувствуют приближение зимы.

Прогноз погоды на 18 ноября

В понедельник, 18 ноября, погода в Украине будет облачной. На Западе температура воздуха ночью опустится до +4 градусов, а днем прогреется до +10… +13. В восточных областях ночью ожидаются заморозки: до -3 градусов, а днем потеплеет до +9. В центре ночью столбик термометра опустится до +5, зато днем ожидается до +8. На юге ночью градусники покажут  +2… +6 градусов, днем – до +13.

Погода в Киеве в первый рабочий день недели будет сухой, ночью похолодает до +1… +3, днем ожидается +5… +7.

Прогноз погоды на 18 ноября
Прогноз погоды на 18 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 19 ноября

Во вторник, 19 ноября в Украине ожидается переменная облачность. В западных областях сохранится теплая погода: ночью +5… +7, днем +11… +14 градусов. В восточных областях ночью будет прохладно – столбики термометров опустятся до -4 градусов, зато днем воздух прогреется до +7. В центре +1... +3, днем - до +9. На юге тоже станет холоднее: ночью +2… +5, днем +8… +12.

Погода в Киеве во вторник будет облачной, без осадков. Температура воздуха ночью ожидается 0… +2, днем +7…+9.

Прогноз погоды на 19 ноября
Прогноз погоды на 19 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 20 ноября

В среду, 20 ноября, тенденция к похолоданию сохранится. В западных областях ночью столбик термометра опустится до +5 градусов, днем ожидается +9… +13. Синоптик не обещает существенных осадков. В восточных областях ночью похолодает до -4, днем потеплеет +2… +4. В центре ночью ожидается +1... +4, днем столбики термометров поднимутся до +8. На юге ночью ожидается +2… +5, днем +4… +10.

Погода в Киеве в среду будет облачной с прояснениями. Ночью ожидается 2-4 градуса тепла, ночью - 4-8 со знаком "плюс". 

Прогноз погоды на 20 ноября
Прогноз погоды на 20 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 21 ноября

В четверг, 21 ноября, погода в Украине начнет портиться. В западных областях ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит +4… +6, днем +8… +10. В других регионах Украины осадков пока что не будет. В восточных областях ночью будет морозно.  Столбики термометров опустятся до -6… -8, днем воздух прогреется до +3 градусов. В центре также ночью ожидается минусовая температура – до -2, днем +2... +5. В южных областях ночью столбик термометра опустится до +1 градуса, днем потеплеет до +6.

Погода в Киеве будет облачной с прояснениями. Ночью – коло нуля, днем  +2…+4

Прогноз погоды на 21 ноября
Прогноз погоды на 21 ноября / Фото Укргидрометцентр

Прогноз погоды на 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, похолодает еще больше, но будет сухо. Из-за облаков периодически будет выглядывать солнце. На западе ночью ожидается от 0 до -2, днем +3…+5. Теплее всего будет в Ужгороде – там воздух прогреется до +10…+12 градусов. В центральных областях ночью -4…-6, днем - около нуля. В южных областях ночью также морозно 0…-2, днем +1…+4. На Востоке в пятницу будет холоднее всего. Ночью столбики термометров опустятся до -6…-8, днем будет около нуля.

Погода в Киеве в пятницу будет сухой, ночью подморозит до -4…-6, днем – около нуля.

Прогноз погоды на 22 ноября
Прогноз погоды на 22 ноября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.

синоптик прогноз погоды новости Украины Погода в Украине
Сейчас вы просматриваете новость «Зима совсем близко: синоптик дал прогноз погоды на неделю». Узнать подробный прогноз погоды можно в разделе «Синоптик». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:33
Незабываемое свидание: кому гороскоп на завтра обещает рождение любви
15:26
Смертельные взрывы в Балаклее: число жертв возросло
15:01
"Идиоты, это варварство": в Киеве клиника использовала львенка ради рекламы Фото
14:59
Зима совсем близко: синоптик дал прогноз погоды на неделю Видео
14:28
У Путина рассказали о сроках проведения саммита в "нормандском формате"
14:13
Будете удивлены: эти популярные овощи в вареном виде опасны для здоровья
13:56
Бужанский "наехал" на Гончарука: требует отчета, как порохоботы просочились во власть
13:35
На Арахамию нарыли компромат: обвинили в сокрытии двойного гражданства
13:30
"Наша добрая воля, мы не конфликтуем": в России объяснили, почему вернули корабли Украине
13:26
"На хрена нужен такой союз?!" Лукашенко пожаловался на хитрость Кремля
12:59
Россия возвращает Украине захваченные корабли: опубликованы фото и видео Фото Видео
12:40
Под Николаевом загорелся пригородный поезд с пассажирами: опубликованы фото
12:20
"Птичкопад" в России: под Рязанью рухнул новейший российский дрон
12:00
Захваченные Россией украинские корабли вывели из Керчи - фото Видео
11:55
"Кто так навонял?": стала известна интимная деталь из детства "маленького засранца" Путина
11:52
Гороскоп на День студента 2019: кого попытаются задеть за живое
11:35
У "миролюбивого" Путина заметили "подвох" в словах "русофоба" Климкина Видео
11:26
В Ивано-Франковске скандального бизнесмена облили фекалиями Фото
11:10
Подделка документов: НАБУ объявило в розыск бывшего нардепа Святаша
10:51
Эксперт рассказала, можно ли украинских мигрантов заставить вернуться домой
10:39
Дела Майдана: адвокаты семей Небесной сотни потребовали созвать Раду
10:25
Гибель двоих заробитчан в Польше: стали известны новые подробности
10:25
Зимний маникюр 2020: модный новогодний маникюр, скандинавские мотивы и мраморные ногти - 46 фото Фото
10:23
Оказалось, что Трамп "срать хотел" на Украину мнение
10:00
Эксперт оценил, насколько Украина зависит от российского газа
09:52
"Ху*ло сцыт даже в Бразилии": в Сети стебутся над фото Путина с бразильским спецназом
09:21
Разумков назвал сроки принятия закона об особом статусе Донбасса
09:11
"90-е отдыхают": появились подробности взрыва в общежитии в Киеве Фото Видео
08:55
Курс доллара продолжит падение: аналитик дал прогноз на неделю
08:50
Шум-гам из-за одного беса, или Почему Вятровича не хотят пускать в Раду мнение
08:37
Климкин назвал успехи Путина на Донбассе
08:10
"Пора на концерт Кобзона": "червю" Гиркину из-за сбитого боинга MH17 предрекли смерть в России Видео
07:27
Россия возвращает Украине захваченные корабли: у Зеленского заявили о завершающем этапе
06:57
США погрязли в киевских интригах мнение
06:33
Выбросьте немедленно: эти ТОП-4 вещи "пожирают" здоровье и притягивают в дом нищету
06:01
Тарифы взлетят: эксперт предупредил о новом росте цен на газ
06:01
Привітання з Днем студента українською в прозі й вірші про студентство Фото
05:37
ТОП-3 самые модные мужские стрижки 2019-2020: андеркат, канадка и британка - фото Фото Видео
05:04
Гороскоп на неделю: когда отказаться от поездок и перелетов
04:19
"Иди к еб*ной матери": Москаль рассказал, почему послал журналиста "на х*й" Видео
03:41
Бесплатный проезд в транспорте Украина отменила: что теперь
03:15
"Жирные сиськи, жирная жопа": Алена Водонаева без белья взбудоражила сеть Фото
02:30
В Киеве мужчина выгуливал на поводке леопарда: шокирующие фото
01:49
Экс-политтехнолог сказал, кто "поставил" Путина на пост президента
01:34
Названы ухудшающие зрение продукты питания
01:09
Экс-политтехнолог сказал, кто сдал Донбасс
00:53
Ученые разработали диету для защиты от гриппа
00:25
17 ноября – какой сегодня праздник: что делать на Ерему и День сельского хозяйства Видео
00:16
В Калифорнии жертвами стрельбы стала целая семья
16 ноября, суббота
23:54
"Горите в аду": прокурор гневно отреагировал на увольнение из Генпрокуратуры
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять