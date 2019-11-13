Погода в Украине: на сколько еще задержится тепло

Ноябрь 2019 богат на температурные рекорды / Фото УНИАН

Погода в Украине до конца текущей недели будет относительно теплой, а вот уже со следующей недели станет больше похожа на осеннюю. Приход зимы ожидается вовремя – в декабре.

До 17 ноября в Украине будет преимущественно без осадков, ожидается ветер, говорит прогноз погоды. Очередное потепление – это следствие антициклона. С 18 ноября температура воздуха постепенно будет снижаться, передает ТСН.

Метеорологи отмечают, что ноябрь 2019 богат на рекорды. Только в Киеве их уже было два в начале месяца. В частности, ночь на 5 ноября в столице была самой теплой за последние 89 лет. А в течение 4 ноября в столице были зафиксированы два температурных рекорда. После полудня столбик термометра поднялся до +17,6°, что на 2,7° выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°, что на 0,6° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года. Синоптики отмечают, что еще теплее было в Крыму и в Одесской области. К слову, самый теплый за всю историю наблюдений ноябрь был в 2010 году. Тогда в Крыму столбики термометров показали +29 градусов.

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Напомним, ранее синоптик рассказал, какой погоды ждать в ноябре 2019. Кроме того, народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.