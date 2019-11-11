В Украину придет антициклон Paloma: синоптик рассказала, чего ждать от погоды

Антициклон Paloma принесет в Украину сильный ветер / Фото из открытых источников

Погода в Украине в начале текущей недели будет определяться атмосферным фронтом, который несет с собой дожди. Однако, уже к вечеру фронт покинет территорию Украины, а его место займет антициклон Paloma. Такой прогноз погоды в Facebook опубликовала синоптик Наталья Диденко.

"Эта Голубка (Paloma) раскинет крылья по всем областям, отгоняя дожди - завтра повсюду без осадков. Хвостом поднимет сильный ветер на Западе и Севере Украины", - написала синоптик.

При этом с 12 по 15 ноября сильный ветер юго-восточного направления накроет почти всю Украину.

Во вторник, 12 ноября, температура воздуха составит +8…+14 градусов, на юге – от +15 до +19 градусов.

Фото Facеbook Наталья Диденко

Погода в Киеве завтра осадки не предусматривает. Максимум – столицу накроют туманы. Ветер в Киеве ожидается юго-восточный, порывистый. Температура воздуха ночью составит +5…+8 градусов, днем ​​+9… +11 градусов. В среду, 13 ноября, в столице потеплеет до +14 градусов, с четверга и до конца недели похолодает до +7…+10 градусов.

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Напомним, синоптик Наталья Диденко ранее прогнозировала, что погода в Украине сегодня, 11 ноября, будет дождливой на Западе, Севере и в Центре страны. Без существенных осадков остались Юг и Восток. К тому же сейчас наступил звездный час такого опасного синоптического явления, как туманы.