Лето возвращается: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине на выходных

Погода в Киеве будет относительно теплой - до +17 градусов / Reuters

Погода в Украине в выходные 8 и 9 ноября снова порадует потеплением. Украина снова будет одной из самых теплых стран в Европе. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

На выходных дневная температура воздуха в большинстве областей Украины составит +14… +19 градусов, на юге столбики термометров поднимутся до +17… +22 градусов. На северо-востоке, на Харьковщине, Сумщине, Черниговщине будет немного прохладнее - до +10… +14 градусов. В западных областях в воскресенье похолодает до +10…+15 градусов против субботних +14… +19 градусов.

9 ноября дожди прогнозируются на Западе, Севере и в Центре. Но в основном - в ночные и утренние часы, днем ​​осадки прекратятся. В воскресенье, 10 ноября, существенные осадки в Украине маловероятны, только на Закарпатье и в Прикарпатье удержится влажная погода. Синоптик также предупредила, что на выходных может снова вернуться порывистый юго-восточный ветер.

Погода в Киеве будет относительно теплой. Температура воздуха в столице ночью ожидается около +10 градусов, днем ​​- потепление до +15...+17 градусов. В субботу ночью и утром синоптик прогнозирует дождь, днем ​​- без существенных осадков. В воскресенье в столице осадки маловероятны, возможен туман. Ветер ожидается порывистый.

Фото Facebook Наталья Диденко

Напомним, в пятницу, 8 ноября, погода в Укарине станет более осенней – в частности, на Севере и Западе страны ожидается небольшое похолодание. На остальной территории Украины будет тепло, однако без осадков не обойдется. В Киеве ночью ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов.

Ранее синоптик рассказал, сколько дней продлится бабье лето 2019, которое пришло в Украину в ноябре. К слову, ноябрь 2019 установил несколько температурных рекордов.