Бабье лето 2019 в ноябре повторило "теплый рекорд" 89-летней давности

4 ноября в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда / 1zoom.ru

Бабье лето 2019 продолжает устанавливать температурные рекорды. В частности, ночь на 5 ноября в Киеве была самой теплой за последние 89 лет.

Как сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температура в ночь на 5 ноября не опустилась ниже +12,3°. Ранее такая температура в воздуха наблюдалась в столице в 1930 году.

В течение 4 ноября в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда. После полудня столбик термометра поднялся до +17,6°, что на 2,7° выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°, что на 0,6° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года. По климатической норме такое значение соответствует 21 сентября, отмечают в обсерватории.

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Напомним, бабье лето 2019 пришло в Украину еще и в ноябре и будет радовать украинцев теплом и солнцем еще по крайней мере в течение пяти дней.