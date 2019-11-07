Погода в Украине: синоптик пообещала температурные качели

В некоторых регионах пройдут дожди / fishki.net

Погода в Украине в пятницу, 8 ноября, станет более осенней – в частности, на Севере и Западе страны ожидается небольшое похолодание. На остальной территории Украины будет тепло, однако без осадков не обойдется. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Снижение температуры воздуха в западных и северных областях ожидается в рамках +9… +14 градусов. На Юге, Востоке, в большинстве центральных областей сохранится теплая погода в пределах +14…+20 градусов.

Дожди пройдут ближайшей ночью на севере Украины, а завтра днем ​​осадки вероятны только в западной части. На остальной территории будет преобладать сухая воздушная масса. Ветер ожидается восточный, северо-восточный, слабый или умеренный.

Погода в Киеве 8 ноября днем будет сухой и умеренно прохладной. Ночью ожидаются дожди. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13 градусов.

"Если вы приготовились к дальнейшему и вполне естественному снижению температуры воздуха, захотели сладко погрустить и даже немного поплакать от осенней холодной мрачности, ничего у вас не получится. На выходных к нам снова придет потепление!", - резюмировала синоптик.

Фото Facebook Наталья Диденко

Фото Facebook Наталья Диденко

Напомним, ранее синоптик рассказал, сколько дней продлится бабье лето 2019, которое пришло в Украину в ноябре. К слову, ноябрь 2019 установил несколько температурных рекордов.