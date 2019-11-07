Погода в Украине берет курс на осень: синоптик предупредил о похолодании

Осень понемногу вступает в свои права / Reuters

Бабье лето 2019, которое вернулось "на бис" еще и в ноябре, все же потихоньку прощается, а погода в Украине берет курс на осень. Сегодня, 7 ноября, немного похолодает, лишь юго-восточная часть Украины останется в теплой и сухой воздушной массе.

По данным Укргидрометцентра, ночью в Карпатском регионе и Винницкой области, днем в западных, северных, центральных (кроме Днепропетровской) и Харьковской областях ожидается небольшой дождь. Температура воздуха ночью составит +4...+9°, днем +9...+15°.

На остальной территории Украины в четверг будет без осадков. Температура воздуха ночью составит +8...+13°, днем столбики термометров поднимутся до +15...+20°.

Ночью и утром в Украине синоптик прогнозирует местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с.

Прогноз погоды на 7 ноября / Фото Укригидрометцентр

Погода в Киеве ночью будет сухой, без осадков, кое-где возможен туман. Днем в столице ожидается небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°, днем +10...+12°.

Напомним, ранее сообщалось, что бабье лето 2019 пришло в Украину еще и в ноябре и будет радовать украинцев теплом и солнцем еще по крайней мере в течение пяти дней.

Читайте такжеМорозы, оттепель и много снега: синоптик уточнил, какой будет зима 2019-2020 в УкраинеК слову, ноябрь 2019 установил несколько температурных рекордов. В частности, ночь на 5 ноября в Киеве была самой теплой за последние 89 лет. В течение 4 ноября в Киеве были зафиксированы два температурных рекорда. После полудня столбик термометра поднялся до +17,6°, что на 2,7° выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 1957 году. Среднесуточная температура составила +12,9°, что на 0,6° выше предыдущего рекорда температуры воздуха, который держался с 1996 года.