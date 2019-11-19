Последние дни тепла: синоптик назвала дату похолодания в Украине

Первыми на себе ощутят похолодание жители Востока Украины, прогнозирует синоптик / Фото getbg.net

Украинцам осталось лишь пару дней тепла – уже с четверга, 21 ноября, погода в Украине ухудшится, а температура воздуха значительно снизится.

Первыми на себе ощутят похолодание жители Востока Украины. Ночью столбики термометров там опустятся до -3… -8 градусов. В конце недели температура воздуха снизится до -11.

Постепенно похолодание охватит всю территорию Украины аж до Карпат. В большинстве областей столбики термометров будут балансировать около нуля градусов, сообщает ТСН.

Что касается снега, то на текущей неделе синоптики его не обещают. А вот под конец месяца может на два-четыре градуса повысится температура воздуха, говорит прогноз погоды.

"Затем (температура, - Главред) снова снизится. Конечно, будут колебания. В декабре, думаем, будет более зимняя погода, среднесуточная перейдет через ноль, и мы получим уже зиму", - спрогнозировала синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня.

Напомним, ранее синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на неделю с 18 по 22 ноября.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.