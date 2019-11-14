Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине: чего опасаться

В течение суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с / Фото Reuters

На 14 ноября синоптики объявили штормовое предупреждение - погода в Украине сегодня ухудшится.

В Украине, в том числе и в Киеве, объявлен первый уровень опасности (желтый), на высокогорье Карпат - второй уровень опасности (оранжевый). Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает, что в течение суток ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 40 м/с. В столице порывы ветра составят 15-20 м/с.

Прогноз погоды на 14 ноября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что погода в Украине в четверг, 14 ноября, будет относительно теплой и сухой, только на Закарпатье и в прикарпатских областях возможен дождь. Температура воздуха в Украине днем ​​составит +8… +12 градусов, на юге и западе столбики термометров поднимутся до +13… +19 градусов. Ветер юго-восточный, порывистый.

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Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.