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Из-за погоды в Украине объявлен желтый уровень опасности: что делать

12 ноября 2019, 10:12

Желтый цвет означает первый уровень опасности, пояснили в Укргидрометцентре.

Из-за погоды в Украине объявлен желтый уровень опасности: что делать
Из-за погоды в Украине объявлен желтый уровень опасности: что делать / Facebook.com

Погода в Украине 12 ноября спровоцировала объявление желтого (I) уровня опасности. Всему виной густые туманы.

Видимость, по прогнозам Укргидрометцентра, будет на уровне 200-500 м. В западных областях днем ситуацию усугубят порывы ветра 15-20 м/с.

Желтый уровень опасности объявлен также по Киеву и Киевской области. Здесь утром 12 ноября туман, из-за которого видимость снизится до 200-500 м.

Чем опасен туман

"Сочетание сильного тумана с выбросами города в воздух при почти штиле – это смог. Поэтому вдыхать эту атмосферную какабеку мало того, что неприятно, но еще и может быть вредно", – поясняла в свое время синоптик Наталья Диденко.

Наибольшему риску подвержены:

  • дети,
  • пенсионеры,
  • беременные женщины,
  • люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями,
  • люди, страдающие повышенным давлением, астмой и хроническими заболеваниями дыхательной системы.

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Туман: что делать

Водителям стоит быть особо внимательными за рулем.

Всем без исключения людям стоит ограничить свои прогулки в туман (особенно вдоль трасс), пользоваться респираторами (а без них постараться дышать неглубоко и спокойно, как бы "через раз"), пить побольше жидкости (это ускоряет выведение вредных веществ из организма).

Ранее синоптик предупредил про звездный час опасного явления и морозы. Прогноз погоды на 7 дней обещает Украине колебания температуры воздуха.

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