Из-за погоды в Украине объявлен желтый уровень опасности: что делать

Желтый цвет означает первый уровень опасности, пояснили в Укргидрометцентре.
Погода в Украине 12 ноября спровоцировала объявление желтого (I) уровня опасности. Всему виной густые туманы.
Видимость, по прогнозам Укргидрометцентра, будет на уровне 200-500 м. В западных областях днем ситуацию усугубят порывы ветра 15-20 м/с.
Желтый уровень опасности объявлен также по Киеву и Киевской области. Здесь утром 12 ноября туман, из-за которого видимость снизится до 200-500 м.
Чем опасен туман
"Сочетание сильного тумана с выбросами города в воздух при почти штиле – это смог. Поэтому вдыхать эту атмосферную какабеку мало того, что неприятно, но еще и может быть вредно", – поясняла в свое время синоптик Наталья Диденко.
Наибольшему риску подвержены:
- дети,
- пенсионеры,
- беременные женщины,
- люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями,
- люди, страдающие повышенным давлением, астмой и хроническими заболеваниями дыхательной системы.
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Туман: что делать
Водителям стоит быть особо внимательными за рулем.
Всем без исключения людям стоит ограничить свои прогулки в туман (особенно вдоль трасс), пользоваться респираторами (а без них постараться дышать неглубоко и спокойно, как бы "через раз"), пить побольше жидкости (это ускоряет выведение вредных веществ из организма).
Ранее синоптик предупредил про звездный час опасного явления и морозы. Прогноз погоды на 7 дней обещает Украине колебания температуры воздуха.