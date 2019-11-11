Погода: синоптик предупредил про звездный час опасного явления и морозы

Прогноз погоды в Украине: кому обещают +20 градусов и когда скуют морозы – синоптик / 1zoom.ru

Погода в Украине сегодня, 11 ноября, посулил дожди западу, северу и центру страны. Без существенных осадков остались юг и восток.

К тому же сейчас наступил звездный час такого опасного синоптического явления, как туманы, предупредила синоптик Наталья Диденко. Водителям стоит быть осторожнее. Как и людям, у которых есть проблемы с органами дыхания.

Температура воздуха находится в пределах +12-18 градусов днем, в Крыму – до +20 градусов. Холоднее будет на западе Украины: здесь +9-14 градусов.

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Прогноз погоды на 7 дней обещает Украине колебания температуры воздуха. А существенное похолодание в Украине ориентировочно прогнозируется с 20 ноября.

Напомним, прогноз погоды от Укргидрометцентра 11 ноября обещал пасмурную погоду. Столбики термометров покажут +10-14 градусов. Подробнее читайте в нашем материале Прогноз погоды на неделю: когда из Украины уйдет тепло.