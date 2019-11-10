Прогноз погоды на неделю: когда из Украины уйдет тепло

Погода в Украине постепенно берет курс на осень / Фото Facebook

Синоптик Укргидрометцентра дал прогноз погоды на следующую неделю, в соответсвии с которым столбики термометров будут постепенно тяготеть к более низким значениям с четверга, 14 ноября. В целом, погода в Украине будет умеренно теплой, в некоторых областях ожидаются дожди.

В понедельник, 11 ноября, синоптики обещают пасмурную погоду. Ночью пройдут дожди. На западе – пасмурно с прояснениями. Столбики термометров покажут от +10 до +14 тепла. В северной и центральной части страны прогнозируются дожди, температура воздуха составит от +10 до +15 тепла. На юге и востоке температура будет колебаться в пределах +11…+19 градусов, осадки не прогнозируются.

Прогноз погоды на 11 ноября / Фото Укргидрометцентр

Во вторник, 12 ноября, погода в Украине в большинстве регионов будет солнечной, без осадков. На западе столбики термометров покажут от +9 до +14 тепла. В центре и на севере - от +8 до +14. В юго-западной части страны - от +10 до +16 тепла.

Прогноз погоды на 12 ноября / Фото Укргидромецентр

В среду, 13 ноября, погода во всех регионах страны, за исключением запада, значительно не изменится. Будет сухо. Температура в Черновицкой, Закарпатской и Ивано-Франковской областях достигнет +17 тепла.

Прогноз погоды на 13 ноября / Фото Укргидрометцентр

В четверг, 14 ноября, столбики термометров постепенно будут опускаться вниз. На западе днем ожидаются дожди. Температура воздуха будет колебаться в пределах +11…+15. В центре и на севере от ожидается от +8 до +14 тепла, будет солнечно. На юго-востоке также погода будет сухой и солнечной, воздух прогреется +9 до +15 тепла и солнечно.

Прогноз погоды на 14 ноября / Фото Укргидрометцентр

Напомним, ноябрь 2019 установил несколько температурных рекордов.