Бабье лето 2019 не отступает: синоптик дала прогноз погоды на завтра

14 ноября столбики термометров поднимутся до +19 / Фото ТСН

Пока итальянская Венеция "тонет", погода в Украине будет относительно теплой и сухой. В четверг, 14 ноября, на территории страны будет господствовать антициклон – только на Закарпатье и в прикарпатских областях возможен дождь. Такой прогноз погоды опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в Украине днем ​​составит +8… +12 градусов, на юге и западе столбики термометров поднимутся до +13… +19 градусов. Ветер юго-восточный, порывистый.

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К слову, Европу в результате деятельности активных циклонов периодически будет заливать. А завтра в Испании выпадет снег, прогнозирует синоптик.

Фото facebook.com/tala.didenko

Напомним, ноябрь 2019 установил еще один температурный рекорд - ночь на 13 ноября стала самой теплой с 1963 года.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.