Новый рекорд ноября 2019: киевляне пережили самую теплую ночь за 139 лет

Бабье лето в ноябре радует "теплыми" рекордами / Фото: facebook/Mysh Mark

Ноябрь 2019 балует температурными рекордами - ночь на 13 ноября стала самой теплой с 1963 года. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, температура воздуха минувшей ночью не опустилась ниже 9,2° С. Таким образом, предыдущее рекордное значение 139-летней давности было превышено на 0,9° С. Метеорологи отметили, что это уже пятый температурный рекорд ноября в столице.

Напомним, погода в Украине до конца текущей недели будет относительно теплой, а вот уже со следующей недели станет больше похожа на осеннюю. Приход зимы ожидается вовремя – в декабре.

Как сообщал Главред, народный синоптик Леонид Горбань уточнил прогноз погоды на зиму 2019-2020 в Украине. По его словам, до конца ноября будет держаться плюсовая температура, за исключением периода с 17 по 23 число, а настоящая зима придет в Украину с 12 декабря.