Рекордный потоп за полстолетия: Венеция пошла под воду

Уровень воды в Венеции составил 1,87 метра / РАР

Итальянскую Венецию затопило – 12 ноября уровень воды в городе составил 1,87 метра. Стоит отметить, что это рекордный показатель за последние 53 года.

Пиковый уровень воды был зафиксирован в 23:00 вторника, сообщает ANSA. Скорость ветра достигает 100 км/ч. Затоплена центральная площадь Сан-Марко. Древние улочки превратились в потоки, полные грязи и мусора. Школы в Венеции закрыты.

Подобное затопление в Венеции наблюдалось в 1966 году – тогда вода поднялась на 1,94 метра.

Напомним, в оккупированном Крыму Севастополь "ушел под воду" - улицы города полны воды из-за неработающих ливневок.

В конце августа российский Владивосток накрыла непогода. Мощные ливни спровоцировали схождение селей – на город обрушились тонны грязи, камней и строительного мусора.