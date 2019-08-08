Сильная гроза в Киеве затопила улицы, поломала деревья и авто

Спасатели ликвидируют последствия грозы / Киевская служба спасения

Погода в Киеве 8 августа оставляла желать лучшего – во второй половине дня столицу и область накрыл сильный ливень с грозой, также выпал град, а во многих районах города поднялся штормовой ветер.

Буря в Киеве привела к тому, что дороги превратились в речки, а подземные пешеходные переходы затопило. Сильный ветер повалил деревья, повреждены автомобили.

Как сообщает в Facebook Киевская служба спасения, по состоянию на 16:00 в результате сильных порывов ветра и дождя получено сообщение о падении семи деревьев, в результате - повреждены четыре автомобиля. По данным пользователей соцсети, много деревьев повалило на Троещине, а на столичных Позняках затопило подземные переходы.

Сейчас спасатели ликвидируют последствия непогоды в столице.

Пользователи соцсетей делятся фото и видео грозы в Киеве:

Напомним, погода в Украине 8 августа испортится – прогнозируются дожди, местами возможен град. Днем на западе, севере и в большинстве центральных областей ожидаются грозы. Синоптик объявил штормовое предупреждение.

В пятницу, 9 августа, в Украине ожидается нестабильная погода - на Западе и Севере страны пройдут кратковременные дожди с грозами, во время гроз возможные шквалы и град, на остальной территории осадки маловероятны.