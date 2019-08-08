Град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

Синоптик дал неутешительный прогноз погоды / vk.com/typical_cherkassy

Погода в Украине 8 августа испортится – прогнозируются дожди, местами возможен град. Днем на западе, севере и в большинстве центральных областей ожидаются грозы и град.

Синоптик Украинского гидрометцентра прогнозирует, что днем в четверг в западных, северных и большинстве центральных областей ожидаются грозы, усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах град. Тут объявили первый уровень опасности, желтый.

В тоже время в Винницкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской и Харьковской областях - чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Погода в Киеве и области также ухудшится - днем прогнозируется дождь с грозой.

Напомним, ранее синоптик уже предупреждал, что 8 августа погода в Украине в ряде областей ожидается неблагоприятная.

Как сообщал Главред, ранее украинцам обещали температурные качели в августе.