Оккупированный Севастополь "поплыл": потоп превратил город в Венецию

Из-за неработающих ливневок на улицах стоит вода.
В оккупированном Крыму Севастополь "ушел под воду" - улицы города полны воды из-за неработающих ливневок.
Фото с затопленными улицами, которые можно лишь перейти вброд, поделился юзер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
На снимках видно, что вода затопила придомовые улицы, дворы, детские площадки, и грязными потоками льется со ступенек.
"Севастополь. Любой дождик и город плывет. Дело в том, что рукожопы при ремонте дорог ливневки закатывают наглухо. Плюс, наклоны, углы, градусы разные неведомы детям гор и тайги! Ливневки - зло неправославное!", - написал пользователь соцсети.
Ранее в Киеве "пошла под воду" станция метро (фото).