Оккупированный Севастополь "поплыл": потоп превратил город в Венецию

6 августа 2019, 12:51

Из-за неработающих ливневок на улицах стоит вода.

Улицы Севастополя пошли под воду / twitter/KrimRt

В оккупированном Крыму Севастополь "ушел под воду" - улицы города полны воды из-за неработающих ливневок.

Фото с затопленными улицами, которые можно лишь перейти вброд, поделился юзер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

На снимках видно, что вода затопила придомовые улицы, дворы, детские площадки, и грязными потоками льется со ступенек.

"Севастополь. Любой дождик и город плывет. Дело в том, что рукожопы при ремонте дорог ливневки закатывают наглухо. Плюс, наклоны, углы, градусы разные неведомы детям гор и тайги! Ливневки - зло неправославное!", - написал пользователь соцсети.

/ twitter/KrimRt
Вода затопила даже детские площадки / twitter/KrimRt
Улицу можно только пройти вброд / twitter/KrimRt
Потоп в Севастополе / twitter/KrimRt

Ранее в Киеве "пошла под воду" станция метро (фото).

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Крым Севастополь
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