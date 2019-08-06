Оккупированный Севастополь "поплыл": потоп превратил город в Венецию

Улицы Севастополя пошли под воду / twitter/KrimRt

В оккупированном Крыму Севастополь "ушел под воду" - улицы города полны воды из-за неработающих ливневок.

Фото с затопленными улицами, которые можно лишь перейти вброд, поделился юзер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

На снимках видно, что вода затопила придомовые улицы, дворы, детские площадки, и грязными потоками льется со ступенек.

"Севастополь. Любой дождик и город плывет. Дело в том, что рукожопы при ремонте дорог ливневки закатывают наглухо. Плюс, наклоны, углы, градусы разные неведомы детям гор и тайги! Ливневки - зло неправославное!", - написал пользователь соцсети.

/ twitter/KrimRt

Вода затопила даже детские площадки / twitter/KrimRt

Улицу можно только пройти вброд / twitter/KrimRt

Потоп в Севастополе / twitter/KrimRt

Ранее в Киеве "пошла под воду" станция метро (фото).