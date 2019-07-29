В Киеве "пошла под воду" станция метро (фото)

Аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы / Фото Украинская правда

Днем 29 июля на столицу обрушился сильный ливень, гроза и град. Некоторые улицы затопило, раскаты грома были настолько сильны, что из-за них в машинах срабатывали сигнализации.

Также из-за ливня произошло подтопление территории станции метро Дорогожичи. Как сообщает прес-служба КГГА, аварийно-спасательные службы приступили к ликвидации последствий грозы. Также в мэрии предупредили, что непогода продлится до конца суток.

Фото Украинская правда

Фото Украинская правда

Напомним, ранее синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение. Украинцев призвали готовиться у ливням, грозам и шквалам.