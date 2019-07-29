Грозы, град и шквалы: в Украине объявили штормовое предупреждение

29 июля 2019, 13:17

Во второй половине дня 29 июля "достанется" западным и большинству северных областей.

лето, погода, гроза
Непогода ожидается 29 и 30 июля / facebook.com/MNS.GOV.UA

В ближайшие полтора дня погода в Украине испортится. Синоптики Укргидрометцентра объявили штормовое предупреждение – прогнозируют град и шквалы.

В частности, непогода ожидается  во второй половине дня 29 июля в западных и большинстве северных областей, а 30 июля – доберется и до большей части территории страны. Укргидрометцентр предупреждает украинцев о грозах, днем в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с. Кроме того, в понедельник, 29 июля, на Закарпатье прогнозируются значительные дожди – тут объявили первый уровень опасности, желтый.

Читайте такжеУкраинцев предупредили об ухудшении самочувствия из-за погодыНапомним, ранее синоптик Наталия Диденко пообещала, что погода в Украине постепенно сменит вектор с удушающей жары на приятное тепло. Ее прогноз погоды в Украине на 30 июня обещает похолодание северным и западным областям, а также Харьковщине: здесь температура воздуха снизится до +25…+28 градусов. А вот на юге и в центре страны, а также в Донецкой и Луганской областях жара во вторник еще задержится: днем тут прогнозируется до +29…+33 градусов. Однако и в этих регионах (за исключением юга) ожидается понижение температуры с 31 июля.

Как сообщал Главред, в конце прошлой недели непогода накрыла Ровно – город превратился в Венецию. Из-за сильного дождя "под воду" пошли улицы, затопило жилые дома и админздания.

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