Погода в Киеве резко испортится - синоптик

В Киеве 30 июля серьезно похолодает, предупредили синоптики / facebook.com/Orthodox.in.

В понедельник, 29 июля, погода в Киеве ожидается сухая и солнечная, максимальная дневная температура может составить +31 градус.

Во вторник, 30 июля, в столице испортится погода — днем и ночью ожидаются дожди, возможны грозы, а температура днем не превысит +26 градусов, предупредили в Украинском гидрометцентре.

По данным синоптиков, в последний день июля — 31 числа, в Киеве прогнозируется сухая погода, однако максимальная дневная температура так и не превысит отметку в +26 градусов.

Прогноз погоды в Киеве на конец июля:

29 июля ночью — +17…+19, днем — +29…+31;

30 и 31 июля ночью +15…+17, днем — +24…+26.

В столице 1 августа температура воздуха может опуститься еще ниже — ночная ожидается +10…+12, а дневная — +22…+24.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупреждала, что в конце июля — в начале августа в Украине серьезно похолодает. Ранее в Укргидрометцентре обнародовали прогноз на июль-2019 — погода на месяц не прогнозировалась очень необычной.